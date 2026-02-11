Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट की 11 अहम बातें, जानें क्या हैं?

8- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए 'गोल्डन ऑवर' मैनेजमेंट का फैसला लिया है। ₹150 करोड़ की लगात से राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे। हाईवे पर बने 'रेस्ट एरिया' में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो।