11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट की 11 अहम बातें, जानें क्या हैं?

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार 11 फरवरी को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 पेश किया। अपने बजट के पिटारे से दीया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की। जानिए राजस्थान बजट 2026 की 11 अहम बातें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026 11 important things know what they are

वित्त मंत्री दीया कुमारी। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार 11 फरवरी को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी राजस्थान बजट 2026 पेश किया। अपने बजट के पिटारे से दीया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की। जानिए राजस्थान बजट 2026 की 11 अहम बातें।

1- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। साथ ही सरकार नई जल नीति लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे।

2- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में सरकार 30 हजार युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री-कर्ज अनुदान देने की व्यवस्था की है।

3- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की व्यवस्था की है। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा मिलेगा।

4- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा।

5- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि अब बिजली की मॉनिटिरिंग AI से होगी। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 13 जीएसएस, 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा।

6- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ₹100 करोड़ खर्च कर शिक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर 'रूरल वूमेन BPO' स्थापित किए जाएंगे।

7- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश के 6 शहरों में हाई-टेक विश्रामगृह और 'अटल आरोग्य फूड कोर्ट' बनाए जाएंगे। इनमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शामिल हैं। अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए सरकार ने ₹100 करोड़ की व्यवस्था की है।

8- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए 'गोल्डन ऑवर' मैनेजमेंट का फैसला लिया है। ₹150 करोड़ की लगात से राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे। हाईवे पर बने 'रेस्ट एरिया' में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो।

9- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि शेखावटी के हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस पैसे से शेखावटी की हवेलियों की सूरत बदली जाएगी। साथ ही यू​नेस्को की विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।

10- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर हार्ट अटैक की पहचान और प्राथमिक उपचार संभव होगा। 'टेली एक्स थ्रांबोसिस' तकनीक के माध्यम से गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल इंजेक्शन और उपचार दिया जा सकेगा, जिससे अस्पताल पहुँचने से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सके।

11- वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 : दीया कुमारी का ऐलान, राजस्थान की जनता के लिए गुड न्यूज, 2 लाख के पार हो जाएगी सालाना इनकम
जयपुर
Rajasthan Budget 2026 Diya Kumari announces Rajasthan people annual income will exceed Rs 2 lakh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 12:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट की 11 अहम बातें, जानें क्या हैं?

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा, 20,000 रुपये का ई-वाउचर भी दिया जाएगा

Rajasthan Budget 2026
शिक्षा

Rajasthan Budget 2026: बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा एलान, आदिवासियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

अंगदान एवं प्रत्यारोपण में नई पहल, लाइव पोर्टल से जुडेंगे सभी अस्पताल

Organ Donation Ahmedabad Civil hospital
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : बजट स्पीच की 'शायरी' से धमाकेदार शुरुआत, दिया कुमारी का विपक्ष को 'दो-टूक' जवाब

diya kumari
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: खाटूश्यामजी और पुष्कर जाने वालों की मौज, सरकार बनाएगी मॉडल रोड, भरतपुर को मिला 100 करोड़ का तोहफा

Rajasthan Budget 11 February 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.