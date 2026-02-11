Rajasthan Budget 2026 : बजट में बहुत सारी नई चीज़ों की करेंगे घोषणा : दीया कुमारी

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार 11 फरवरी को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी 11 बजे से राज्य का बजट पेश करेंगी। इससे पहले दीया कुमारी ने राज्य के बजट पर कहा, विकसित राजस्थान के लिए, राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए, राजस्थान की जनता के लिए यह बजट है। समावेशी बजट, बहुत अच्छा बजट होगा। बहुत अच्छा बजट होगा, बहुत सारी नई चीज़ों की भी हम घोषणा करेंगे।