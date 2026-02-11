Rajasthan Budget 2026 : जयपुर रियासत का पहला बजट कब बना था? जानें कितनी थी वार्षिक आय

वर्ष 1923-24 की वास्तविक आय 1 करोड़ 36 लाख 22 हजार 294 रुपए थी। जयपुर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कृषि लगान था। जयपुर राज्य की अपनी टकसाल थी जो चांदी के सिक्के बनाती थी। रियासत काल में सचिवालय, विधानसभा भवन, मेयो व सवाई मानसिंह अस्पताल के अलावा चांदपोल का जनाना अस्पताल खुला। उस समय सेना का खर्चा भी वहन किया जाता था।