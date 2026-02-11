Rajasthan Budget से पहले Gold-Silver में बड़ा धमाका! बाजार में जबरदस्त तेजी, निवेशकों की मौज, तांबा भी उछला

जयपुर को देश का बड़ा 'बुलियन हब' माना जाता है। राजस्थान बजट 2026 से ज्वैलरी इंडस्ट्री को भारी उम्मीदें हैं। व्यापारियों की मांग है कि राज्य स्तर पर स्टाम्प ड्यूटी और ज्वैलरी हब के लिए विशेष रियायतें दी जाएं, वर्तमान में सोने-चांदी पर 3% GST प्रभावी है, लेकिन प्रदेश के बजट में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है, तो राजस्थान में जेम्स एंड ज्वैलरी की कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मक बदलाव आ सकता है।