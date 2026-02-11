Rajasthan Budget से पहले Gold-Silver में बड़ा धमाका! बाजार में जबरदस्त तेजी, निवेशकों की मौज, तांबा भी उछला

Photo: AI
Gold-Silver Price Hike Today: आज राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का 'मिशन 2026' बजट पेश किया जा रहा है। बजट भाषण से पहले ही कमोडिटी मार्केट (MCX) में बड़ी हलचल देखी जा रही है। एक तरफ जहां सरकार के वित्तीय घोषणाओं पर प्रदेश की नजर है, वहीं सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने निवेशकों के कान खड़े कर दिए हैं।
आज डेटा के अनुसार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर GOLD की कीमतों में ₹1133 की तेजी देखी गई, जिससे इसका भाव ₹1,57,936 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी (SILVER) में भारी रिकवरी हुई है। चांदी आज ₹6435 की विशाल बढ़त के साथ ₹2,58,983 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है।
औद्योगिक मांग और बजट की बुनियादी ढांचा (Infrastructure) परियोजनाओं की उम्मीदों के बीच COPPER के भाव में भी मजबूती दिखी है। तांबा आज ₹5.50 बढ़कर ₹1239.15 के स्तर पर पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि राजस्थान बजट में सौर ऊर्जा और बिजली परियोजनाओं के लिए विशेष प्रावधान तांबे की मांग को और हवा दे सकते हैं।
जयपुर को देश का बड़ा 'बुलियन हब' माना जाता है। राजस्थान बजट 2026 से ज्वैलरी इंडस्ट्री को भारी उम्मीदें हैं। व्यापारियों की मांग है कि राज्य स्तर पर स्टाम्प ड्यूटी और ज्वैलरी हब के लिए विशेष रियायतें दी जाएं, वर्तमान में सोने-चांदी पर 3% GST प्रभावी है, लेकिन प्रदेश के बजट में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलता है, तो राजस्थान में जेम्स एंड ज्वैलरी की कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मक बदलाव आ सकता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग