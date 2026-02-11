राजस्थान बजट 2026: क्या आज खत्म होगा भर्तियों में इंटरव्यू का दौर? युवाओं की नजरें वित्त मंत्री दीया कुमारी के पिटारे पर

परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए सरकार एक 'फिक्स भर्ती कैलेंडर' की घोषणा कर सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस महकमे में खाली पड़े हजारों पदों को भरने के लिए नई भर्तियों का ऐलान संभव है। निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने हेतु विशेष स्किल ट्रेनिंग पैकेज की उम्मीद है।