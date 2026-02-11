Rajasthan Budget 2026 : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बजट, इन पर रहेगा सीधा फोकस, बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

Rajasthan Budget 2026: जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का बजट बुधवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब राज्य में अगले दो महीनों में पंचायत और निकाय चुनाव कराना संवैधानिक मजबूरी है। ऐसे में बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सीधे-सीधे चुनावी रणनीति का आइना बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय चुनावों से पहले सरकार का फोकस उन वर्गों पर रहेगा, जिनका सीधा संबंध पंचायत और निकायों से है।