11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बजट, इन पर रहेगा सीधा फोकस, बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का बजट बुधवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब राज्य में अगले दो महीनों में पंचायत और निकाय चुनाव कराना संवैधानिक मजबूरी है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 11, 2026

Rajasthan budget 2026

Rajasthan budget 2026: मुख्यमंत्र भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी। फोटो पत्रिका

Rajasthan Budget 2026: जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का बजट बुधवार को वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब राज्य में अगले दो महीनों में पंचायत और निकाय चुनाव कराना संवैधानिक मजबूरी है। ऐसे में बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सीधे-सीधे चुनावी रणनीति का आइना बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय चुनावों से पहले सरकार का फोकस उन वर्गों पर रहेगा, जिनका सीधा संबंध पंचायत और निकायों से है।

ग्रामीण मतदाता, शहरी मध्यम वर्ग, महिलाएं, किसान और गरीब तबका। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस बजट पर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरी सियासी निगाहें भी टिकी हैं। सवाल साफ है, क्या यह बजट लोकलुभावन घोषणाओं का दस्तावेज होगा या सरकार संरचनात्मक सुधारों का साहस दिखाएगी? कुल मिलाकर यह बजट केवल आंकड़ों का नहीं, पंचायत-निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक संदेश का दस्तावेज होगा।

वेलफेयर बनाम रिफॉर्म: असली परीक्षा यहीं

यह बजट सरकार के सामने दोहरी चुनौती लेकर आया है। एक ओर जनता को तात्कालिक राहत देने वाली लोकलुभावन घोषणाएं हैं, दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन और संरचनात्मक सुधार। चुनावी माहौल में वेलफेयर बजट का दबाव स्वाभाविक है, लेकिन भाजपा सरकार यह संदेश भी देना चाहेगी कि वह 'मुफ्त योजनाओं' की राजनीति तक सीमित नहीं है।

मुफ्त योजनाएं या विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर?

ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, पंचायत भवन, जल जीवन मिशन और सिंचाई से जुड़े प्रावधानों की उम्मीद की जा रही है। शहरी निकायों के लिए सीवरेज, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, ट्रांसपोर्ट और आवास योजनाएं फोकस में रह सकती हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा राहत जैसे कदम सीधे वोटर से जुड़ते हैं। सवाल यह है कि सरकार इन पर कितना खर्च बढ़ाती है और कहां ब्रेक लगाती है।

महिला-किसान-गरीब: बजट का कोर वोट बैंक

महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को सस्ती फाइनेंसिंग, पोषण व स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार संभव है। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाएं, फसल बीमा और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस संकेत देता है कि ग्रामीण वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश होगी। शहरी गरीबों के लिए आवास और रोजगार से जुड़े प्रावधान निकाय चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

क्या सरकार खर्च घटाने का साहस दिखाएगी?

राजकोषीय घाटा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि बजट में अनुत्पादक सब्सिडी कम करने या खर्च पर नियंत्रण का संकेत आता है, तो यह रिफॉर्म बजट का मजबूत संदेश होगा। लेकिन चुनावी साल में ऐसा कदम राजनीतिक रूप से जोखिम भरा भी साबित हो सकता है।

पॉलिटिकल रीडिंग: संदेश किसके नाम?

भाजपा इस बजट को 'स्थानीय विकास और जिम्मेदार शासन' के नैरेटिव से जोड़ना चाहेगी। वहीं, विपक्ष इसे चुनावी बजट करार देते हुए अधूरी घोषणाओं और राहत की सीमाओं को मुद्दा बनाएगा। बजट तय करेगा कि सरकार पंचायत-निकाय चुनावों में जनता को राहत का भरोसा देती है या सुधार का विजन।

विकास की नई दिशा: चार प्रमुख स्तंभ

1- वीबी-जी-रामजी मॉडल- विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी-जी-रामजी) की तर्ज पर शहरी रोजगार, स्किल डवलपमेंट और आजीविका सृजन से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा संभव।

2- स्पॉन्ज सिटी मॉडल- स्पांज सिटी की तर्ज पर डवलपमेंट। इस मॉडल में शहरभर में पोरस (छिद्रदार) संरचनाओं (जैसे पोरस सड़कें, फुटपाथ, पार्क और ड्रेनेज) का निर्माण किया जाता है। स्पॉन्ज की तरह ये संरचनाएं बारिश के पानी को सोखकर जमीन के भीतर पहुंचाती हैं, जिससे सतही जलभराव कम होता है और भूजल स्तर में सुधार होता है।

3- म्यूनिसिपल बॉन्ड- केन्द्र सरकार के मौजूदा बजट की तर्ज और मंशा अनुरूप नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश में चुनिंदा निकायों में ट्रायल आधार पर म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की संभावना।

4- जयपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस- जयपुर शहर के लिए 1300-1500 करोड़ रुपए का संभावित इन्फ्रा बजट। सीकर रोड पर एलीवेटेड रोड, अजमेर रोड पर अंडरपास, मास्टर ड्रेनेज प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर।

बजट: चुनावी चश्मे से…

  • पंचायत-निकाय चुनाव: 2 महीने
  • फोकस: ग्रामीण व शहरी वोटर

बजट के संभावित फोकस एरिया

  • महिलाएं
  • किसान
  • गरीब वर्ग
  • इंफ्रास्ट्रक्चर

चुनाव की गणित- फैक्ट फाइल


1- ग्राम पंचायत (फरवरी में संभावित है चुनाव)

-14403 ग्राम पंचायत हैं

-130282 हैं प्रस्तावित वार्ड

-457 हैं पंचायत समिति

-41 जिला प्रमुख चुने जाने हैं

2- नगरीय निकाय (मार्च में संभावित है चुनाव)

-309 नगरीय निकायों में चुनी जानी है शहरी सरकारें

-10245 पार्षद चुने जाने हैं

-116 नगरीय निकाय नए गठन किए गए हैं

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget: अस्पताल, फ्लाईओवर, अंडरब्रिज से लेकर मिनी सचिवालय तक, कोटा में राजस्थान बजट की घोषणाओं की जानें ग्राऊंड रिपोर्ट
कोटा
Rajasthan Budget 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 06:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026 : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बजट, इन पर रहेगा सीधा फोकस, बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: जयपुर में यहां 100 फीट चौड़ी होगी सड़क, अतिक्रमण हटेंगे; ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

road news
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: बजट में जयपुर को मिल सकती है बड़ी सौगात, ये घोषणाएं संभव

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

आज खुलेगा खुशियों का पिटारा; बुजुर्ग-युवाओं-महिलाओं-किसानों की भरेगी जेब!, जानें राजस्थान बजट में और क्या मिल सकता है

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा, भजनलाल सरकार के बजट पर टिकी निगाहें

Jaipur-Metro
जयपुर

मणिपुर ऑपरेशन में बहादुरी की मिसाल, राजस्थान के मेजर शेखावत को मिला सेना मेडल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.