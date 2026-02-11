आज खुलेगा खुशियों का पिटारा; बुजुर्ग-युवाओं-महिलाओं-किसानों की भरेगी जेब!, जानें राजस्थान बजट में और क्या मिल सकता है

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं को नई नौकरियों के साथ ही लखपति दीदी के उत्पादों के लिए मार्ट बनाकर उन्हें उद्यमी बनाने की पहल, किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने और गेहूं आदि की उपज व दूध की बिक्री पर बोनस, बुजुर्ग-विधवा-दिव्यांग पेंशन में वृद्धि, संभाग मुख्यालय वाले शहरों में स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं और कस्बों में कृषि उत्पादों से जुड़े उद्योग व ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है।