Rajasthan Budget 2026: रफ्तार से दौड़ेगा जयपुर ग्रामीण, सड़कों का बिछेगा जाल, दूदू से लालसोट तक बनेगा नया स्टेट हाईवे

दूदू विधानसभा क्षेत्र को आर्थिक हब बनाने की दिशा में फागी, मौजमाबाद और दूदू में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इन क्षेत्रों के विकसित होने से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे, बल्कि जयपुर के औद्योगिक भार को भी संतुलित किया जा सकेगा। ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सांगानेर के बगरू रावान में 132 केवी जीएसएस और दूदू के साली में 33/11 केवी जीएसएस का निर्माण कराया जाएगा, जिससे उद्योगों और घरों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। साथ ही बिचून के बिहारीपुरा औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे।