Anu Meena Suicide Case : मृत अनु को CPR देकर ज़िंदा करने की कोशिश, सामने आया वीडियो

राजस्थान के अनु मीणा सुसाइड मिस्ट्री में आज (25 May) को एक ऐसा नया वीडियो साक्ष्य सामने आया है, जिसे देखने की हिम्मत कोई कमजोर दिल वाला इंसान नहीं कर सकता। जयपुर के मानसरोवर मुहाना थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2026 को जो खौफनाक दास्तान लिखी गई थी, उसकी परतें अब एक-एक कर उतर रही हैं। पहले जहां शराब के नशे में धुत PWD के अधिशासी अभियंता (XEN) पति गौतम मीणा द्वारा मुक्का मारकर महंगी एलईडी टीवी तोड़ने और अपने 10 साल के मासूम बच्चे के सामने अनु को बेरहमी से पीटने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, वहीं अब सीधे अनु की मौत के ठीक बाद का सबसे वीभत्स और रूह कंपा देने वाला वीडियो लीक हो गया है। इस वीडियो में अनु का निष्प्राण शरीर जमीन पर पड़ा है और परिवार के लोग चीखते-चिल्लाते हुए उसे बचाने की एक आखिरी बेबस कोशिश कर रहे हैं।