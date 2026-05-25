Anu Meena Suicide Case : पति… कामवाली… और सुसाइड… जानें रौंगटे खड़े करने वाले केस की A to Z टाइमलाइन

23 मई 2026: वीडियो देखते ही पीहर पक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई नीरज ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने फुटेज के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति गौतम मीणा के खिलाफ दहेज हत्या (Dowry Death), घरेलू क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने का संगीन मामला दर्ज किया।