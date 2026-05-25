Jaipur News: विदेशी खाद्य तेल आयात में कमी से सरसों के दाम चढ़े, सरसों में 15 दिन में 1000 रुपए प्रति क्विंटल उछाल

कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण खाद्य तेलों का आयात प्रभावित हुआ है। इसका असर स्थानीय बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि कई किसानों को इस तेजी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। क्योंकि अधिकांश किसान पहले ही अपनी उपज बेच चुके है। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मांग बनी रहने पर खाद्य तेलों और दलहन के बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं की रसोई का बजट प्रभावित होने की संभावना है, जबकि जिन किसानों के पास अभी भी स्टॉक बचा है वे बेहतर कीमत मिलने से बाजार में सरसों बेच रहे है।