25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: विदेशी खाद्य तेल आयात में कमी से सरसों के दाम चढ़े, सरसों में 15 दिन में 1000 रुपए प्रति क्विंटल उछाल

Kotputli mandi news : कृषि मंडियों में सरसों के दामों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। विदेशी खाद्य तेलों के आयात में कमी और अंतरराष्ट्रीय हालातों के असर से बीते 15 दिनों में सरसों के भाव करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

May 25, 2026

Kotputli mandi news

कोटपूतली मण्डी में रखी सरसों की बोरी। फोटो पत्रिका

कोटपूतली (जयपुर)। जिले की कृषि मंडियों में सरसों के दामों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। विदेशी खाद्य तेलों के आयात में कमी और अंतरराष्ट्रीय हालातों के असर से बीते 15 दिनों में सरसों के भाव करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए है। इसका असर रसोईघर के बजट पर भी पड़ रहा है। सरसों के दाम बढने के साथ सरसों तेल के दाम भी 10 से 15 किलोग्राम बढ गए है।

कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक के साथ कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मण्डी में इन दिनों सरसों की 400 से 500 कटटों की आवक हो रही है। चने की पैदावार नहीं के बराबर होने से यहां मण्डी में चने की आवक नहीं है। मंडी व्यापारियों के अनुसार विदेशी खाद्य तेलों, विशेषकर पाम और सोयाबीन तेल के आयात में कमी आने से घरेलू बाजार में सरसों तेल की मांग बढ़ी है, जिससे सरसों के भाव लगातार ऊपर जा रहे है।

15 दिन में एक हजार प्रति क्विंटल बढ़े दाम-

गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष कैलाशचंद पंसारी ने बताया कि करीब 15 दिनों में सरसों के भाव में लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई है। वर्तमान में यहां मण्डी में सरसों 7600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। सरसों की आवक शुरू होने पर शुरूआती दौर में सरसों के भाव 6200 रुपए प्रति क्विंटल थे। सरसों तेल के व्यापारी रघुबीर गोयल ने बताया कि सरसों के दाम बढने से तेल में 15 रुपए प्रति किलोग्राम की बढोतरी हुई है। सरसों तेल जो पहले 160 रुपए प्रति किलोग्राम था वह अब बढकर 175 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया।

खाद्य तेलों का आयात प्रभावित

कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण खाद्य तेलों का आयात प्रभावित हुआ है। इसका असर स्थानीय बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि कई किसानों को इस तेजी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। क्योंकि अधिकांश किसान पहले ही अपनी उपज बेच चुके है। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मांग बनी रहने पर खाद्य तेलों और दलहन के बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं की रसोई का बजट प्रभावित होने की संभावना है, जबकि जिन किसानों के पास अभी भी स्टॉक बचा है वे बेहतर कीमत मिलने से बाजार में सरसों बेच रहे है।

समर्थन मूल्य पर सरसों की नहीं हुई खरीद

सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रूपए प्रति क्विंटल है। जबकि बाजार में सरसों के भाव शुरूवात से ही अधिक रहे है। जिससे समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद नहीं हुई। बाजार में भाव अधिक मिलने पर किसानों ने समर्थन मूल्य पर उपज नहीं बेचान की। जबकि गेंहू का समर्थन मूल्य बाजार से भाव अधिक होने से सरकारी खरीद केन्द्र पर गेंहू की लगातार आवक हो रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: हाईवे किनारे जमीन खरीदना ‘रिस्क का सौदा’! नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना की तैयारी
जयपुर
Rajasthan Highway Land Rule

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 May 2026 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: विदेशी खाद्य तेल आयात में कमी से सरसों के दाम चढ़े, सरसों में 15 दिन में 1000 रुपए प्रति क्विंटल उछाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Flyover: जयपुर-सीकर नेशनल हाईवे पर बना 23 करोड़ से फ्लाईओवर, 25 गांवों को मिला बड़ा तोहफा

Rajasthan Flyover
जयपुर

Anu Meena Suicide Case : मृत अनु को CPR देकर ज़िंदा करने की कोशिश, सामने आया वीडियो

Jaipur Anu Meena Suicide Case
जयपुर

MLA Ravindra Singh Bhati : क्या ‘आत्मदाह’ की कोशिश और ‘खून से खत’ का असर? भजनलाल सरकार ने जारी किए ये आदेश

MLA Ravindra Singh Bhati and CM Bhajan Lal Sharma - File PIC
जयपुर

पूरे राजस्थान में CM भजनलाल का जिला सबसे आखिरी पायदान पर आ गया है, जानिए ऐसा क्यों बोले अशोक गहलोत

Ashok Gehlots big attack on Labour Day Rajasthan Govt Lowest Wages in India Wrote Letter to CM Bhajanlal
जयपुर

Anu Meena Suicide Case : पति… कामवाली… और सुसाइड… जानें रौंगटे खड़े करने वाले केस की A to Z टाइमलाइन

Jaipur Anu Meena Suicide Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.