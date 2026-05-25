Jaipur Accident: तेज रफ्तार कार का कहर, उछलकर 20 फीट दूर गिरे पति-पत्नी की हालत गंभीर, CCTV फुटेज वायरल

घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके से कार को जब्त कर लिया है। पुलिस अब CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपी चालक की तलाश कर रही है। हरमाड़ा थाना पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कार की रफ्तार काफी तेज नजर आ रही है। पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपी को जल्द पकड़ा जा सके। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके में तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। दंपति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।