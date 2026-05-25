Water Theft: राजस्थान में जल चोरी पर बड़ा एक्शन, 1140 अवैध कनेक्शन हटाए, 86.58 लाख रुपए की पेनल्टी

अभियान के दौरान कई ऐसे अवैध कनेक्शन सामने आए जिनके माध्यम से होटल, खेतों और अन्य निजी कार्यों में पेयजल का गलत उपयोग किया जा रहा था। विभाग ने इन मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 86.58 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही जल चोरी और अवैध जल उपयोग के मामलों में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल चोरी के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।