25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Accident: राजस्थान में UPSC एग्जाम दिलाने जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, शव को देखकर फूट-फूटकर रोती रही गंभीर घायल बेटी

Rajasthan Road Accident: जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में यूपीएससी परीक्षा दिलाने जा रहे पिता की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

May 25, 2026

Jaipur-Delhi Highway Accident

आतेला के नीझर मोड हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन व उपस्थित ग्रामीण (फोटो: पत्रिका)

Jaipur-Delhi National Highway Accident: जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर नीझर मोड़ के पास शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें यूपीएससी परीक्षा दिलाने जा रहे पिता की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बेटी घायल हालत में अपने पिता के शव के पास रोती रही। पुलिस के अनुसार तिजारा (अलवर) निवासी 45 वर्षीय निहाल सिंह मेघवाल अपनी बेटी शिवानी को अजमेर में होने वाली यूपीएससी परीक्षा दिलाने के लिए कार से जा रहे थे।

देर रात जब उनकी कार जयपुर की ओर बढ़ रही थी तभी नीझर मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक कंटेनर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए।

मौके पर ही पिता की मौत, बेटी घायल

सूचना मिलने पर भाबरू थाना पुलिस उपनिरीक्षक जयराम चौधरी मय जाब्ते मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस कर्मियों की मदद से दोनों को कार से बाहर निकाला गया और पावटा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने निहाल सिंह को मृत घोषित कर दिया और बेटी शिवानी का उपचार जारी है।

एम्बुलेंस नर्सिंग अधिकारी जगदीश सराधना ने बताया कि हादसे में पिता-पुत्री दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। पिता की मौत के बाद बेटी पूरी तरह टूट गई और अस्पताल में रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

बताया जा रहा है कि निहाल सिंह अपनी बेटी को UPSC परीक्षा दिलाने के लिए अजमेर ले जा रहे थे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजसमंद में भी हुआ हादसा

राजसमंद में भी एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां आमेट क्षेत्र में भैरूनाथजी के दर्शन कर लौट रहे एक परिवार की बाइक को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रेलर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Anu Meena Suicide Case: इंजीनियर पति के कामवाली बाई से थे अवैध संबंध, विरोध करने पर पत्नी से करता था मारपीट
जयपुर
Anu Suicide Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 May 2026 09:13 am

Published on:

25 May 2026 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Accident: राजस्थान में UPSC एग्जाम दिलाने जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, शव को देखकर फूट-फूटकर रोती रही गंभीर घायल बेटी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के ‘गढ़’ में सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘शक्ति प्रदर्शन’, जानें क्या है बड़ी वजह?

Hanuman Beniwal VS Prem Chand Bairwa
जयपुर

JDA : जेडीए की इंजीनियरिंग का नमूना, सड़क के बीचोंबीच लगा बिजली की हाईटेंशन लाइन का खंभा, कब हटेगा?

Jaipur Development Authority engineering Specimen electricity pole middle in road
जयपुर

Jaipur Anu Meena Suicide Case: इंजीनियर पति के कामवाली बाई से थे अवैध संबंध, विरोध करने पर पत्नी से करता था मारपीट

Anu Suicide Case
जयपुर

Bulldozer Action: जयपुर में 120 से अवैध ढांचों पर चला ताबतोड़ बुलडोजर, होटल और शोरूम भी ध्वस्त, 8 घरों को मिली मोहलत

Action On Jaipur Encroachment
जयपुर

Petrol-Diesel Price in Rajasthan : राजस्थान में 12 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, पेट्रोल 2.82 और डीज़ल 2.73 रुपए महंगा

Jaipur Petrol Panic Buying
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.