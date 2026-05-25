Accident: राजस्थान में UPSC एग्जाम दिलाने जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, शव को देखकर फूट-फूटकर रोती रही गंभीर घायल बेटी

राजसमंद में भी एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां आमेट क्षेत्र में भैरूनाथजी के दर्शन कर लौट रहे एक परिवार की बाइक को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रेलर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।