डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के ‘गढ़’ में सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘शक्ति प्रदर्शन’, जानें क्या है बड़ी वजह?

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने पुराने, आक्रामक और कड़क अंदाज़ में नज़र आने वाले हैं। इस बार उन्होंने किसी सामान्य मुद्दे पर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के गृह क्षेत्र और सियासी 'गढ़' दूदू में सीधे सेंध लगाने की व्यूहरचना तैयार की है। आगामी 27 मई 2026 को दूदू के मौजमाबाद (बिचून) के पावन 'दादू पालका भैराणा धाम' में बुलाई गई जन-महापंचायत को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां और राजनीतिक समीक्षक हैरान हैं। इसे केवल एक स्थानीय भूमि आंदोलन नहीं माना जा रहा है, बल्कि यह सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल का जयपुर और अजमेर संभाग के ग्रामीण वोट बैंक को साधने का एक 'शक्ति प्रदर्शन' भी माना जा रहा है।