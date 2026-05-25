Bulldozer Action: जयपुर में 120 से अवैध ढांचों पर चला ताबतोड़ बुलडोजर, होटल और शोरूम भी ध्वस्त, 8 घरों को मिली मोहलत

Illegal Encroachment Removed In Jaipur: जयपुर के बी-2 बाइपास स्थित श्रीराम विहार कॉलोनी में राजस्थान आवासन मंडल ने रविवार को दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। करीब 42 बीघा 10 बिस्वा सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए चलाए गए अभियान में होटल, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, बार और अन्य व्यावसायिक निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि आठ मकानों को फिलहाल मोहलत दी गई है।