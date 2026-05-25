Petrol-Diesel Price in Rajasthan : राजस्थान में 12 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, पेट्रोल 2.82 और डीज़ल 2.73 रुपए महंगा

राजस्थान की जनता के लिए आज सुबह-सुबह तेल कंपनियों की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। अगर आप आज अपने वाहन में ईंधन भरवाने के लिए घर से बाहर निकलने वाले हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। मरुधरा में महंगाई का ग्राफ अब आम आदमी के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होता नजर आ रहा है। वैश्विक बाजारों और घरेलू तेल कंपनियों के नए रणनीतिक फैसलों के बाद आज यानी 25 मई 2026 को राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर भयंकर आग लग चुकी है। ताजा अपडेट के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में सीधे ₹2.82 प्रति लीटर और डीजल के दामों में ₹2.72 प्रति लीटर का रिकॉर्ड उछाल आया है। इस झटके ने राज्य के मध्यमवर्गीय परिवारों, रोज कमाने-खाने वाले बाइक चालकों और माल ढुलाई से जुड़े पूरे ट्रांसपोर्ट जगत की रातों की नींद उड़ा दी है।