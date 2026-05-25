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Petrol-Diesel Price in Rajasthan : राजस्थान में 12 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, पेट्रोल 2.82 और डीज़ल 2.73 रुपए महंगा

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर भयंकर आग लगी! 12 दिन में 4 बार बढ़े दाम। जयपुर समेत सभी जिलों की नई रेट लिस्ट जारी, जानें जेब पर कितना बढ़ा बोझ।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 25, 2026

Jaipur Petrol Panic Buying

पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए उमड़ी भीड़ (पत्रिका फोटो)

राजस्थान की जनता के लिए आज सुबह-सुबह तेल कंपनियों की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। अगर आप आज अपने वाहन में ईंधन भरवाने के लिए घर से बाहर निकलने वाले हैं, तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। मरुधरा में महंगाई का ग्राफ अब आम आदमी के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होता नजर आ रहा है। वैश्विक बाजारों और घरेलू तेल कंपनियों के नए रणनीतिक फैसलों के बाद आज यानी 25 मई 2026 को राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर भयंकर आग लग चुकी है। ताजा अपडेट के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में सीधे ₹2.82 प्रति लीटर और डीजल के दामों में ₹2.72 प्रति लीटर का रिकॉर्ड उछाल आया है। इस झटके ने राज्य के मध्यमवर्गीय परिवारों, रोज कमाने-खाने वाले बाइक चालकों और माल ढुलाई से जुड़े पूरे ट्रांसपोर्ट जगत की रातों की नींद उड़ा दी है।

12 दिन, 4 बार बैक-टू-बैक वृद्धि

यह कोई पहली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि पिछले दो हफ्तों से आम उपभोक्ताओं को लगातार किस्तों में लूटा जा रहा है। पिछले 12 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो तेल कंपनियों ने तेल की कीमतों को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है:

12 दिन में पेट्रोल कितना महंगा हुआ: पिछले महज 12 दिनों के भीतर कुल 4 बार दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे पेट्रोल की कीमतों में कुल ₹7.94 प्रति लीटर का भयंकर इजाफा हो चुका है।

12 दिन में डीजल कितना महंगा हुआ: इसी तरह, डीजल की कीमतों में भी इन 12 दिनों के भीतर कुल ₹7.57 प्रति लीटर की भारी-भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जनता पर सीधा असर: लगातार हो रही इस मूल्य वृद्धि के कारण रसोई के बजट से लेकर बाजार में आने वाली हरी सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आनुपातिक रूप से बढ़ने शुरू हो गए हैं।

प्रीमियम पेट्रोल (XP) छू रहा है आसमान

राजधानी जयपुर के बाजार और फिलिंग स्टेशनों से जो लाइव डेटा सामने आ रहा है, उसके अनुसार ईंधन के रेट्स ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के साथ-साथ हाई-परफॉर्मेंस गाड़ियों में डलने वाले प्रीमियम पेट्रोल (XP) के दाम भी अब आम उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं।

समझते हैं कि जयपुर में पहले क्या रेट थे और आज की बढ़ोतरी के बाद नई रेट लिस्ट कहां तक पहुंच गई है:

ईंधन का प्रकार (Fuel Type)पुराना भाव (Old Price)आज की बढ़ोतरी (Hike)आज का नया भाव (New Live Price)आम उपभोक्ता की जेब पर प्रति लीटर सीधा असर
सामान्य पेट्रोल (Regular Petrol)₹109.84+ ₹2.82₹112.69यदि आप अपनी बाइक में 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, तो सीधे ₹28.20 अतिरिक्त देने होंगे।
प्रीमियम पेट्रोल (XP Petrol)₹119.15+ ₹2.82₹121.97लग्जरी और स्पोर्ट्स बाइक-कार रखने वाले शौकीनों का बजट पूरी तरह बिगड़ा।
सामान्य डीजल (Regular Diesel)₹95.05+ ₹2.73₹97.78खेती-किसानी के ट्रैक्टरों और मालवाहक ट्रकों का रनिंग कॉस्ट अब सीधे तौर पर बढ़ गया है।

राष्ट्रीय राजधानी समेत महानगरों की स्थिति

माल ढुलाई महंगी होने से हर चीज पर महंगाई का दबाव

डीजल की कीमतों में ₹2.73 का यह ताजा उछाल केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहने वाला है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बड़े ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस बढ़ोतरी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है।

ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने का सीधा मतलब है कि ट्रक और ट्रेलर्स का भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जब माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ेगा, तो जयपुर के मुहाने पर आने वाली फल, सब्जियां, दूध, दवाइयां और फैक्ट्रियों का कच्चा माल सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर उस आम आदमी की थाली पर पड़ेगा जो पहले से ही कम आय में अपना घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

सरकार कह रही 'ऑल इज़ वेल'

वैट (VAT) कम करने की मांग फिर तेज

लगातार 12 दिनों में 4 बार हुई इस भयंकर मूल्य वृद्धि के बाद अब राजस्थान की आम जनता और विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों (जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात) के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला वैट (VAT) बहुत ज्यादा है।

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सीमावर्ती जिलों (जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर) के पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं क्योंकि लोग ₹2 से ₹3 सस्ता तेल लेने के लिए पड़ोसी राज्यों के पंपों पर चले जाते हैं। ऐसे में अब पूरी जनता की नजरें मुख्यमंत्री सचिवालय पर टिकी हैं कि क्या सरकार टैक्स में कटौती कर जनता को कोई बड़ी राहत देगी?

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Updated on:

25 May 2026 08:25 am

Published on:

25 May 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Petrol-Diesel Price in Rajasthan : राजस्थान में 12 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, पेट्रोल 2.82 और डीज़ल 2.73 रुपए महंगा

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