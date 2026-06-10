Rajasthan Political History : राजस्थान के 5 ‘दिलेर’ नेता, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा

राजस्थान की वीर और ऐतिहासिक धरा का राजनैतिक इतिहास मूल्यों, सिद्धांतों और उच्च नैतिक आदर्शों का गवाह रहा है। लोकतांत्रिक सफर में कई ऐसे साहसी और ऊंचे कद के नेता हुए हैं, जिन्होंने कुर्सी के रसूख को हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज और नैतिक मूल्यों के नीचे रखा। जब-जब प्रदेश में कोई बड़ी प्रशासनिक चूक हुई, चुनावों में जनता का जनादेश उम्मीदों के विपरीत आया, या फिर नेताओं द्वारा जनता के सामने कोई बड़ा नीतिगत वादा किया गया, तो इन दिग्गज नेताओं ने बिना किसी संकोच के अपने पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफे सौंप दिए।



आइए विस्तार से जानते हैं राजस्थान के राजनैतिक इतिहास के उन 5 सबसे बड़े और चर्चित वाकयों के बारे में, जिन्होंने मरुधरा की सियासत में 'नैतिकता के राजपथ' को हमेशा के लिए अमर कर दिया।