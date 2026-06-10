वाहन चोरों पर जयपुर पुलिस का बड़ा प्रहार: दो थानों की कार्रवाई में 45 वाहन बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

प्रताप नगर थाना थानाप्रभारी पूरणमल यादव ने बताया कि इलाके में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई। पुलिस टीम ने सादा वस्त्रों में निगरानी रखी, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रणजीत भील (23) निवासी कोटा और विवेक कुमार उर्फ लाला मीणा (22) निवासी करौली को गिरफ्तार किया। इनके साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 25 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं ।