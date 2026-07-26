Rajasthan Roadways: 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को CM भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, जानें क्या हैं खास फीचर्स?

रोडवेज ने नई बसों में सुरक्षा पर भी खास फोकस किया है। हर बस में पैनिक बटन लगाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। वहीं वीएलटीएस सिस्टम के जरिए कंट्रोल रूम से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे संचालन के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं नई बसों की सीटिंग व्यवस्था भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इनमें एक तरफ तीन और दूसरी तरफ दो सीटों का लेआउट रखा गया है। इससे यात्रियों को बैठने में ज्यादा आराम मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा करना उनके लिए पहले से ज्यादा आरमदायक होगा।