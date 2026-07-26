Rajasthan Roadways: 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को CM भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, जानें क्या हैं खास फीचर्स?

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RSRTC New Buses: राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए रविवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) की 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, रोडवेज और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बसों को रवाना करने से पहले विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को प्रदेश के अलग-अलग डिपो के लिए रवाना किया गया।
नई बसों के शामिल होने से प्रदेश के कई प्रमुख रूटों पर रोडवेज की सेवाएं मजबूत होंगी। रोडवेज ने इन बसों को 22 अलग-अलग डिपो में भेजा है। इससे उन क्षेत्रों में भी यात्रियों को राहत मिलेगी, जहां बसों की संख्या कम होने के कारण लंबा इंतजार करना पड़ता था। विभाग का मानना है कि नई बसों के संचालन से शहरों और जिलों के बीच यात्रा पहले से अधिक आसान होगी।
इन ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों में नए लुक के साथ-साथ कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। सभी बसें BS-VI मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं। यात्रियों के मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट, बस की जानकारी दिखाने वाले एलईडी डिस्प्ले और बस की हर समय लोकेशन बताने वाला व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) लगाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) भी बसों में दी गई है, जिससे संचालन और बेहतर होगा।
रोडवेज ने नई बसों में सुरक्षा पर भी खास फोकस किया है। हर बस में पैनिक बटन लगाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। वहीं वीएलटीएस सिस्टम के जरिए कंट्रोल रूम से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे संचालन के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं नई बसों की सीटिंग व्यवस्था भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इनमें एक तरफ तीन और दूसरी तरफ दो सीटों का लेआउट रखा गया है। इससे यात्रियों को बैठने में ज्यादा आराम मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा करना उनके लिए पहले से ज्यादा आरमदायक होगा।
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