26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Roadways: 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को CM भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, जानें क्या हैं खास फीचर्स?

Rajasthan Roadways: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजस्थान रोडवेज की 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इन बसों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से अब यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगा। जानें कैसे हैं ये बसें खास...
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Jul 26, 2026

Rajasthan Roadways

AI Generated Photo

RSRTC New Buses: राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए रविवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) की 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, रोडवेज और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बसों को रवाना करने से पहले विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को प्रदेश के अलग-अलग डिपो के लिए रवाना किया गया।

22 डिपो को मिली नई बसें

नई बसों के शामिल होने से प्रदेश के कई प्रमुख रूटों पर रोडवेज की सेवाएं मजबूत होंगी। रोडवेज ने इन बसों को 22 अलग-अलग डिपो में भेजा है। इससे उन क्षेत्रों में भी यात्रियों को राहत मिलेगी, जहां बसों की संख्या कम होने के कारण लंबा इंतजार करना पड़ता था। विभाग का मानना है कि नई बसों के संचालन से शहरों और जिलों के बीच यात्रा पहले से अधिक आसान होगी।

बसों में क्या-क्या होंगे फीचर्स?

इन ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों में नए लुक के साथ-साथ कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। सभी बसें BS-VI मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं। यात्रियों के मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट, बस की जानकारी दिखाने वाले एलईडी डिस्प्ले और बस की हर समय लोकेशन बताने वाला व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (VLTS) लगाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) भी बसों में दी गई है, जिससे संचालन और बेहतर होगा।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खास तैयारी

रोडवेज ने नई बसों में सुरक्षा पर भी खास फोकस किया है। हर बस में पैनिक बटन लगाया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। वहीं वीएलटीएस सिस्टम के जरिए कंट्रोल रूम से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे संचालन के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं नई बसों की सीटिंग व्यवस्था भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इनमें एक तरफ तीन और दूसरी तरफ दो सीटों का लेआउट रखा गया है। इससे यात्रियों को बैठने में ज्यादा आराम मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा करना उनके लिए पहले से ज्यादा आरमदायक होगा।

जयपुर के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में मनाया वन महोत्सव, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण

ये भी पढ़ें
Rakhi Rathore Tree Plantation DAV Centenary Public School Jaipur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 01:16 pm

Published on:

26 Jul 2026 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Roadways: 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को CM भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, जानें क्या हैं खास फीचर्स?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PATRIKA PODCAST : माया की योजना

patrika podcast
ओपिनियन

CM Bhajanlal Sharma : ‘धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल स्वर्णिम उपलब्धि’, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर क्या बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री?

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma On Dharmendra Pradhan Resignation
जयपुर

Jaipur Fraud Case: 75% मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख की धोखाधड़ी, 7 साल से फरार इनामी दंपती गिरफ्तार

Jaipur Fraud Case
जयपुर

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव: भाजपा ने हर संभाग में उतारे 3-3 सियासी रणनीतिकार, कांग्रेस अगले महीने तेज करेगी तैयारी

Rajasthan Nikay-Panchayat Election
जयपुर

Rajasthan Politics : जयपुर का मानसरोवर बनेगा राजस्थान की सियासत का नया ‘पावर सेंटर’, आमने-सामने होंगे BJP और Congress के प्रदेश मुख्यालय!

Rajasthan BJP Congress New State Office Mansarovar Jaipur Land Allocation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.