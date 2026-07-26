26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Fraud Case: 75% मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख की धोखाधड़ी, 7 साल से फरार इनामी दंपती गिरफ्तार

Jaipur Fraud Case: जयपुर में 26 लाख रुपये की निवेश धोखाधड़ी के मामले में 7 साल से फरार 10-10 हजार रुपये के इनामी दंपती को आखिरकार पुलिस ने प्रतापनगर से गिरफ्तार किया। दंपती जयपुर में पहचान बदलकर रह रहा था।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Jul 26, 2026

Jaipur Fraud Case

26 लाख की ठगी करने वाला दंपती गिरफ्तार (Photo-Patrika)

Investment Fraud Jaipur: 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पिछले सात साल से फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के इनामी दंपती को जयपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस की नजरों से बचने के लिए पहले महाराष्ट्र के शिरडी में छिपे रहे और बाद में जयपुर लौटकर पहचान बदलकर किराए के फ्लैट में रह रहे थे। पुलिस ने प्रतापनगर इलाके के अनुपम और उत्सव अपार्टमेंट में कार्रवाई कर दोनों को हिरासत में लिया। आरोपियों की पहचान रवि आसवानी और उसकी पत्नी कीर्ति आसवानी के रूप में हुई है।

शिरडी से जयपुर लौटकर बदल ली पहचान

एसीपी (सदर) धर्मवीर सिंह के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ साल 2019 में सदर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। मामला सामने आने के बाद दोनों लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस से बचने के लिए पहले उन्होंने महाराष्ट्र के शिरडी में शरण ली। कुछ समय बाद वे जयपुर लौट आए और अपनी पहचान छिपाने के लिए नया नाम और पता अपनाकर किराए के फ्लैट में रहने लगे। इतना ही नहीं, ट्रैकिंग से बचने के लिए उन्होंने अपने नाम से जारी मोबाइल सिम बंद कर दिए और दूसरे लोगों के नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया।

75% मुनाफे का लालच देकर कराया निवेश

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने परिवादी चेतन शर्मा को कम समय में 75 प्रतिशत मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। इस झांसे में आकर पीड़ित ने 26 लाख रुपए निवेश कर दिए। भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने झोटवाड़ा के निवारू रोड रप मौजूद एक प्लॉट का नोटरीकृत विक्रय एग्रीमेंट भी सौंप दिया। निवेशक को विश्वास दिलाया गया कि यह संपत्ति उसके निवेश की सुरक्षा के लिए गारंटी के रूप में है। इसी भरोसे के आधार पर परिवादी ने बड़ी रकम आरोपियों को सौंप दी गई।

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस प्लॉट को निवेश की गारंटी बताया गया था, उसके मूल दस्तावेज पहले ही एक बैंक में गिरवी रखकर ऋण लिया जा चुका था। यानी जिस संपत्ति के नाम पर निवेश कराया गया, वह पहले से ही बैंक के पास बंधक थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। लंबे समय तक फरार रहने के बाद दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं उन्होंने इसी तरह अन्य लोगों को भी निवेश के नाम पर ठगी का शिकार तो नहीं बनाया।

Jaipur Property Dispute में चाचा के घर पर हमला और आगजनी, 10 हजार का इनामी बदमाश साथी समेत गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Jaipur Property Dispute Accused

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

जयपुर

police

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 11:22 am

Published on:

26 Jul 2026 11:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Fraud Case: 75% मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख की धोखाधड़ी, 7 साल से फरार इनामी दंपती गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM Bhajanlal Sharma : ‘धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल स्वर्णिम उपलब्धि’, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर क्या बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री?

Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma On Dharmendra Pradhan Resignation
जयपुर

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव: भाजपा ने हर संभाग में उतारे 3-3 सियासी रणनीतिकार, कांग्रेस अगले महीने तेज करेगी तैयारी

Rajasthan Nikay-Panchayat Election
जयपुर

Rajasthan Politics : जयपुर का मानसरोवर बनेगा राजस्थान की सियासत का नया ‘पावर सेंटर’, आमने-सामने होंगे BJP और Congress के प्रदेश मुख्यालय!

Rajasthan BJP Congress New State Office Mansarovar Jaipur Land Allocation
जयपुर

जयपुर के डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल में मनाया वन महोत्सव, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हुआ वृक्षारोपण

Rakhi Rathore Tree Plantation DAV Centenary Public School Jaipur
जयपुर

Exclusive Interview: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का अगला मिशन क्या? राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताई आगे की रणनीति

Ashutosh Ranka
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.