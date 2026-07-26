Jaipur Fraud Case: 75% मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख की धोखाधड़ी, 7 साल से फरार इनामी दंपती गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस प्लॉट को निवेश की गारंटी बताया गया था, उसके मूल दस्तावेज पहले ही एक बैंक में गिरवी रखकर ऋण लिया जा चुका था। यानी जिस संपत्ति के नाम पर निवेश कराया गया, वह पहले से ही बैंक के पास बंधक थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। लंबे समय तक फरार रहने के बाद दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं उन्होंने इसी तरह अन्य लोगों को भी निवेश के नाम पर ठगी का शिकार तो नहीं बनाया।