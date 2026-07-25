Jaipur Property Dispute में चाचा के घर पर हमला और आगजनी, 10 हजार का इनामी बदमाश साथी समेत गिरफ्तार

Jaipur Property Dispute: राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में पारिवारिक संपत्ति विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाचा से चल रहे पुराने विवाद के चलते एक युवक अपने साथी के साथ उनके घर पहुंच गया और उनके घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि दोनों ने पहले घर के बाहर खड़ी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, फिर घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। मामले की जांच के बाद ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।