Kargil Vijay Diwas: 26 साल बाद भी जिंदा हैं जंग के जख्म; जयपुर के पूर्व सैनिकों ने सुनाई हौसले, शहादत और जीत की दास्तां

Kargil War Heroes: कारगिल युद्ध सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक जीत नहीं, बल्कि हजारों सैनिकों की जिंदगी का ऐसा अध्याय है, जिसे वे चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते। 26 साल बीत जाने के बाद भी करगिल का नाम आते ही वीरों की आंखों के सामने बर्फ से ढकी चोटियां, गोलियों की गूंज, शहीद साथियों के चेहरे और बुलंदियों पर लहराता तिरंगा ताजा हो उठता है। यह कहना है जयपुर के उन जांबाज पूर्व सैनिकों का, जिन्होंने इस युद्ध में शामिल होकर न सिर्फ दुश्मन को खदेड़ दिया, बल्कि हर पल मौत से आंख मिलाते हुए इस जंग को जिया भी है। वीरों का कहना है कि आज भी उन पलों की यादें आंखें नम कर देती हैं, लेकिन इस बात पर गर्व है कि देश की इस ऐतिहासिक विजय में उनका भी खून-पसीना शामिल रहा। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से राष्ट्रसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है।