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World’s Happiest Cities में जयपुर 6वें नंबर पर, टॉप-10 में भारत का इकलौता शहर शामिल

World's Happiest Cities: टाइम आउट की द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 सूची में जयपुर को दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर चुना गया है। टॉप-10 में जगह बनाने वाला जयपुर भारत का इकलौता शहर है।
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जयपुर

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Harshita Saini

Jul 25, 2026

World's Happiest Cities

गुलाबी नगरी घूमने आए विदेशी पर्यटक आमेर महल को देखने के बाद खुशी से झूम कर पोज देते हुए। (Photo: रघुवीर सिंह)

Time Out Happiest Cities List: दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में अब जयपुर भी शुमार हो गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट की ओर से जारी द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026 सूची में जयपुर को दुनिया का छठा सबसे खुशहाल शहर बताया गया है। खास बात यह है कि टॉप-10 में जगह बनाने वाला जयपुर भारत का एकमात्र शहर है। रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर, जीवनशैली, स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी, पारंपरिक बाजार, खानपान और सामुदायिक जुड़ाव ने उसे दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में शामिल कराया। पर्यटन और संस्कृति के साथ आधुनिक शहरी जीवन का संतुलन भी जयपुर की बड़ी ताकत माना गया है।

टॉप 10 शहर

  1. बाथ (ब्रिटेन)
  2. पनामा सिटी (पनामा)
  3. ग्वाडलहारा (मेक्सिको)
  4. मेडेलिन (कोलंबिया)
  5. क्राको (पोलैंड)
  6. जयपुर (भारत)
  7. शिकागो (अमेरिका)
  8. केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका)
  9. शंघाई (चीन)
  10. गोथेनबर्ग (स्वीडन)

हजारों लोगों ने लिया सर्वे में हिस्सा

यह रिपोर्ट 24 हजार से अधिक लोगों के वैश्विक सर्वे पर आधारित है। इसमें लोगों से उनके अनुभव, सामुदायिक भावना, सकारात्मक माहौल, खुशी के मापक को आधार बनाया गया।

गुलाबी नगर के लिए ये उम्मीद

  • विदेशी पर्यटकों के बीच जयपुर की ब्रांड वैल्यू और मजबूत होगी।
  • अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने शहर की सकारात्मक छवि बनेगी।
  • पर्यटन, होटल, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
  • स्टूडेंट्स, स्टार्टअप व प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षण बढ़ सकता है।
  • अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संभावनाएं मजबूत होंगी।
  • रहने योग्य शहर के रूप में जयपुर की पहचान और मजबूत होगी।
  • वैश्विक मंच पर भारत की शहरी संस्कृति का सकारात्मक प्रतिनिधित्व।
  • निकायों पर शहरी सुविधाएं बेहतर बनाए रखने का दबाव भी बढ़ेगा।

टूरिस्ट गाइड एवं सैलानियों के वक्तव्य

"विदेशी पर्यटक जयपुर को सिर्फ किलों और महलों के लिए नहीं, बल्कि यहां के लोगों की मेहमाननवाजी, खानपान और जीवंत माहौल के लिए भी पसंद करते हैं। अधिकांश पर्यटक यहां दोबारा आने की इच्छा जताते हैं। यही सामुदायिक भावना और सांस्कृतिक समृद्धि जयपुर को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में शामिल करने की बड़ी वजह हैं।"

-शिवांग धवन, टूरिस्ट गाइड

"जयपुर का माहौल बेहद जीवंत और रंगों से भरा हुआ है। यहां के लोग मुस्कुराकर स्वागत करते हैं, जिससे अपनेपन का एहसास होता है। ऐतिहासिक इमारतें, स्थानीय बाजार और संस्कृति इस शहर को खास बनाते हैं।"

-अलेसिया पिन्नोनी, इटली

"हमने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन जयपुर की सांस्कृतिक पहचान और लोगों का व्यवहार अलग ही अनुभव देता है। यहां परंपरा और आधुनिक जीवन साथ-साथ चलते हैं। पर्यटकों के लिए यह शहर सुरक्षित, आकर्षक और यादगार अनुभव देने वाला है।"

-एंटोनियो-कियारा डॉगल्लिनी, फ्रांस

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Updated on:

25 Jul 2026 11:29 am

Published on:

25 Jul 2026 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / World’s Happiest Cities में जयपुर 6वें नंबर पर, टॉप-10 में भारत का इकलौता शहर शामिल

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