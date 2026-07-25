Rajasthan News: क्या राजस्थान के ऊर्जा मंत्री से नाराज है ‘बिजली’, तीसरी बार मंच पर छाया अंधेरा

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में एक बार फिर बिजली गुल हो गई। इस बार जयपुर के एक निजी होटल में शुक्रवार को आयोजित राजस्थान सोलर एसोसिएशन की आरई-बीईएसएस समिट के उद्घाटन के दौरान अचानक हॉल की बिजली चली गई। हालांकि होटल प्रबंधन का कहना है कि बिजली सिर्फ 23 सेकेंड के लिए बाधित हुई थी और बैकअप सिस्टम ने तुरंत आपूर्ति बहाल कर दी। ये लगातार तीसरी बार है जब ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में बिजली बाधित होने से बिजली व्यवस्था और बैकअप सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। संयोग यह भी है कि तीनों कार्यक्रम बिजली और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े थे। कार्यक्रम में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे।