राजस्थान सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना में होगा बड़ा बदलाव, पसंद की स्कूटी चुन सकेंगी मेधावी छात्राएं, प्रस्ताव जारी

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छात्राएं अपनी पसंद के मॉडल और ब्रांड की स्कूटी खरीद सकेंगी। इससे उन्हें उपलब्ध विकल्पों में से चयन करने की स्वतंत्रता मिलेगी और वितरण प्रक्रिया में होने वाली देरी भी कम होगी। इस सत्र के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की वरीयता सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। अब वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पात्र छात्राओं को नई व्यवस्था के अनुसार लाभ दिया जाएगा।