ACB ने रिश्वत लेते पकड़ा सरकारी वकील, गैंगस्टर साथी के मामले में हुई लाखों की डील, जयपुर पहुंचकर रखी नोटों की गड्डी

डॉ. सिंह ने बताया कि गुरुवार को आरोपी परिवादी की कार में ही नीमकाथाना से जयपुर आया। रात करीब 9:30 बजे जयपुर जंक्शन के बाहर स्थित सर्कल पर उसने कार में ही 50 हजार रुपए रिश्वत के रूप में लिए और वाहन से नीचे उतर गया। इसी दौरान सीकर एसीबी के एएसपी विजय सिंह के नेतृत्व में अन्य वाहनों में आगे और पीछे से निगरानी कर रही टीम ने उसको पकड़ लिया। एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सरकारी वकील पर मामले में अभियोजन पक्ष को कमजोर करने और अदालत में प्रभावी विरोध नहीं करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के सत्यापन के बाद ही ट्रैप की पूरी कार्रवाई की गई।