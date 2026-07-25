North Western Railway : जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट रीशेड्यूल, कई ट्रेनों के रूट्स बदले- कई आंशिक रद्द, जानें नया टाइमटेबल 

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राजस्थान व उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) क्षेत्र से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए आज (25 जुलाई 2026) और आने वाले दिनों में यात्रा से जुड़ी एक जरूरी खबर सामने आई है। रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, लिंक रैक की देरी, तकनीकी कारणों, जलभराव और पश्चिम रेलवे में ट्रैक दोहरीकरण कार्य के चलते कई प्रमुख यात्री ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। 25 जुलाई को जयपुर, जोधपुर और हनुमानगढ़ से रवाना होने वाली कई महत्वपूर्ण रेलसेवाएं अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से रवाना होंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जलभराव और जामनगर रेलखंड में दोहरीकरण कार्य के कारण आगामी 6 अगस्त तक कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ को आंशिक रूप से रद्द भी किया गया है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों के लिए निकलने से पहले यात्रियों को अपनी ट्रेन की लेटेस्ट रनिंग स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के अलग-अलग मंडलों से चलने वाली ट्रेनों की रीशेड्यूल टाइमिंग इस प्रकार है:
जयपुर - मुंबई सेंट्रल रेलसेवा (गाड़ी संख्या 12956): लिंक रैक की देरी के कारण यह ट्रेन 25 जुलाई को जयपुर स्टेशन से अपने निर्धारित समय 14:00 बजे (दोपहर 2:00 बजे) के स्थान पर 05 घंटे की देरी से शाम 19:00 बजे (रात 7:00 बजे) प्रस्थान करेगी।
जोधपुर - केएसआर बेंगलुरु रेलसेवा (गाड़ी संख्या 20693): लिंक रैक की देरी के कारण यह ट्रेन 25 जुलाई को जोधपुर से अपने निर्धारित समय सुबह 06:15 बजे के स्थान पर 02 घंटे 30 मिनट की देरी से सुबह 08:45 बजे रवाना होगी।
हनुमानगढ़ - दादर रेलसेवा (गाड़ी संख्या 14707): यह ट्रेन 25 जुलाई को हनुमानगढ़ से निर्धारित समय सुबह 05:25 बजे के बजाय 01 घंटे की देरी से सुबह 06:25 बजे प्रस्थान करेगी।
हनुमानगढ़ - सूरतगढ़ पैसेंजर (गाड़ी संख्या 54759): तकनीकी कारणों के चलते यह ट्रेन 25 जुलाई को अपने निर्धारित समय सुबह 07:15 बजे के स्थान पर 02 घंटे की देरी से सुबह 09:15 बजे रवाना होगी।
जलभराव की समस्या को देखते हुए लालगढ़-डिब्रूगढ़ रेलसेवा के मार्ग में बदलाव किया गया है।
लालगढ़ - डिब्रूगढ़ रेलसेवा (गाड़ी संख्या 15910): दिनांक 25.07.2026 से 27.07.2026 तक लालगढ़ से प्रस्थान करने वाली ट्रेन परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाडा नार्थ-नॉर्थ लखीमपुर-डिब्रूगढ़ होकर संचालित होगी।
डिब्रूगढ़ - लालगढ़ रेलसेवा (गाड़ी संख्या 15909): दिनांक 28.07.2026 से 30.07.2026 तक डिब्रूगढ़ से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग डिब्रूगढ़-नॉर्थ लखीमपुर-रंगापाडा नार्थ-रंगिया-नलबाडी होकर चलेगी।
पश्चिम रेलवे के अलियावाड़ा-हापा-जामनगर स्टेशनों के बीच ट्रैक दोहरीकरण कार्य के कारण राजस्थान से जुड़ने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
ओखा - नाथद्वारा रेलसेवा (गाड़ी संख्या 19575): दिनांक 29.07.2026 व 05.08.2026 को यह ट्रेन ओखा के स्थान पर राजकोट से प्रस्थान करेगी। यानी यह ट्रेन ओखा से राजकोट के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
नाथद्वारा - ओखा रेलसेवा (गाड़ी संख्या 19576): दिनांक 06.08.2026 को नाथद्वारा से रवाना होकर यह ट्रेन केवल हापा तक ही संचालित होगी। यह सेवा हापा से ओखा के मध्य रद्द रहेगी।
नाथद्वारा - ओखा (गाड़ी संख्या 19576): 31.07.2026 को नाथद्वारा से रवाना होने वाली ट्रेन मार्ग में 04 घंटे 10 मिनट रेगुलेट रहेगी।
पोरबंदर - दिल्ली सराय (गाड़ी संख्या 20937): 01.08.2026 को पोरबंदर से छूटने वाली ट्रेन मार्ग में 01 घंटे रेगुलेट रहेगी।
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