Indian Railways: राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल यात्रियों को मिली 2 बड़ी सौगातें

इसी के साथ रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी बड़ा बदलाव किया है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ट्रेन में डिब्बों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। रेलवे के अनुसार उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा गाड़ी संख्या 04871 कल यानी 22 मई 2026 को जोधपुर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और शाम 5:10 बजे जयपुर पहुंचकर 5:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन रात 10:20 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी।