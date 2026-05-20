Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 8 से बढाकर 20 डिब्बों से होगी संचालित

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाडी संख्या 04871, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक तरफा उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा 22 मई को जोधपुर से 12.30 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 17.10 बजे आगमन व 17.15 बजे प्रस्थान कर 22.20 बजे दिल्ली कैंट पहुॅचेगी। यह उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा मार्ग में मेडता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अलवर, रेवाडी व गुडगॉव स्टेशनों पर ठहराव करेगी।