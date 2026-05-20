Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 8 से बढाकर 20 डिब्बों से होगी संचालित

Jodhpur Delhi Vande Bharat
Jodhpur Delhi Vande Bharat: जयपुर. रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा में डिब्बों की संख्या में 08 से बढाकर 20 डिब्बों से संचालित की जा रही है। इस रेलसेवा की उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा जोधपुर-दिल्ली के मध्य संचालित होगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाडी संख्या 04871, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक तरफा उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा 22 मई को जोधपुर से 12.30 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 17.10 बजे आगमन व 17.15 बजे प्रस्थान कर 22.20 बजे दिल्ली कैंट पहुॅचेगी। यह उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा मार्ग में मेडता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अलवर, रेवाडी व गुडगॉव स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
इस रेलसेवा में 02 एक्जिक्यूटिव चेयरकार, 16 वातानुकुलित चेयरकार व 02 ड्राइवर पावर कार सहित कुल 20 डिब्बे होगे।
नियमित गाडी संख्या 26481/26482, जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा में दिनांक 24 मई से 02 एक्जिक्यूटिव चेयरकार, 16 वातानुकुलित चेयरकार व 02 ड्राइवर पावर कार सहित कुल 20 होगे।
रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 05 स्पेशल रेलसेवाओं में 02-02 द्वितीय शयनयान श्रेणी के डिब्बो की बढोतरी की जा रही है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार:
1- गाडी संख्या 09115/09116, उधना-शकूरबस्ती-उधना स्पेशल रेलसेवा में उधना से दिनांक 22 मई से एवं शकूरबस्ती से दिनांक 24 मई से 02 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बो की बढोतरी की जा रही है।
इस बढोतरी के पश्चात् इस रेलसेवा में 20 द्वितीय शयनयान, 02 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बो सहित कुल 24 डिब्बे होगे।
2. गाडी संख्या 09113/09114, उधना-शकूरबस्ती-उधना स्पेशल रेलसेवा में उधना से दिनांक 22 मई से एवं शकूरबस्ती से दिनांक 25 मई से 02 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बो की बढोतरी की जा रही है।
इस बढोतरी के पश्चात् इस रेलसेवा में 20 द्वितीय शयनयान, 02 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बो सहित कुल 24 डिब्बे होगे।
3. गाडी संख्या 09125/09126, साबरमती-शकूरबस्ती-साबरमती स्पेशल रेलसेवा में साबरमती से दिनांक 22 मई से एवं शकूरबस्ती से दिनांक 25 मई से 02 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की बढोतरी की जा रही है।
इस बढोतरी के पश्चात् इस रेलसेवा में 20 द्वितीय शयनयान, 02 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बो सहित कुल 24 डिब्बे होगे।
4-गाडी संख्या 09131/09132, असारवा-शकूरबस्ती- असारवा स्पेशल रेलसेवा में असारवा से दिनांक 23 मई से एवं शकूरबस्ती से दिनांक 25 मई से 02 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की बढोतरी की जा रही है।
इस बढोतरी के पश्चात् इस रेलसेवा में 20 द्वितीय शयनयान, 02 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बों सहित कुल 24 डिब्बे होंगे।
5. गाडी संख्या 09127/09128, असारवा-शकूरबस्ती- असारवा स्पेशल रेलसेवा में असारवा से दिनांक 22 मई से एवं शकूरबस्ती से दिनांक 24 मई से 02 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की बढोतरी की जा रही है।
इस बढोतरी के पश्चात् इस रेलसेवा में 20 द्वितीय शयनयान, 02 साधारण श्रेणी व 02 गार्ड डिब्बों सहित कुल 24 डिब्बे होगे।
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