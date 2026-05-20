Saras Milk: आम आदमी को लगा झटका, सरस डेयरी ने बढ़ाए दाम, जानिए प्रति लीटर कितना महंगा हुआ दूध

डेयरी प्रशासन का कहना है कि बढ़ती लागत और संचालन खर्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि उपभोक्ताओं के बीच इस निर्णय को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। नई दरों के अनुसार सरस टोंड दूध, जिसे नीले पैकेट में बेचा जाता है, अब 54 रुपए की जगह 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरह स्टैंडर्ड दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़ाकर 62 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। सरस गोल्ड दूध अब 68 रुपए के बजाय 70 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं डबल टोंड दूध की कीमत बढ़कर 48 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी।