Fake Milk: इस जिले से रोज हो रही थी 80 हजार लीटर नकली दूध की सप्लाई, फैक्ट्री पहुंची पुलिस के भी उड़े होश

पुलिस अधीक्षक राजेशकुमार मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में खंडाज थाना बांदर सिंदरी, जिला अजमेर निवासी राजू पुत्र जीवराज, कठमाणा थाना झिराना निवासी कालू पुत्र गोवर्धन मेघवंशी, ढसूक थाना अराई जिला अजमेर निवासी महिपाल पुत्र रामराज जाट, कटसुरा थाना अराई जिला अजमेर निवासी शिवराज पुत्र कालू जाट और छोटीकनाई थाना भिनाय जिला अजमेर निवासी ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल वैष्णव शामिल हैं। यह फैक्ट्री बहरोड़ निवासी सोनू यादव की ओर से संचालित की जा रही थी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।