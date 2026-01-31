हाईवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

पुलिस उपाधीक्षक रामअवतार ने बताया कि दिलखुश, धर्मराज व कालू बाइक पर किसी काम से टोंक आए थे। टोंक शहर में काम पूरा कर वापस सोहेला की ओर बाइक से जा रहे थे। वैष्णो देवी मंदिर के समीप पुलिया से पहले ही पीछे से आ रहे तेज गति से वाहन ने उनके टक्कर मार दी। वाहन दिलखुश और धर्मराज को कुचलता हुआ निकल गया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन को दौड़ाकर फरार हो गया।