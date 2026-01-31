31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

हाईवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

Tonk Accident : बरोनी थाना क्षेत्र के वैष्णोदेवी मंदिर के समीप जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुलिया के समीप तेज गति से दौड़ रहे किसी वाहन की टक्कर से शनिवार को बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Jan 31, 2026

मृतक युवकों की फाइल फोटो: पत्रिका नेटवर्क

टोंक। बरोनी थाना क्षेत्र के वैष्णोदेवी मंदिर के समीप जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुलिया के समीप तेज गति से दौड़ रहे किसी वाहन की टक्कर से शनिवार को बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक बाल-बाल बच गया।

पुलिस ने बताया कि मृतक सोहेला निवासी दिलखुश (18) पुत्र श्योकरण बैरवा तथा सरदारपुरा निवासी धर्मराज (20) पुत्र बनवारी बैरवा है। वहीं बाइक सवार अन्य युवक सरदारपुरा निवासी कालू है। पुलिस ने सआदत अस्पताल में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

तेज गति ने छीनी दो युवकों की जिंदगी

पुलिस उपाधीक्षक रामअवतार ने बताया कि दिलखुश, धर्मराज व कालू बाइक पर किसी काम से टोंक आए थे। टोंक शहर में काम पूरा कर वापस सोहेला की ओर बाइक से जा रहे थे। वैष्णो देवी मंदिर के समीप पुलिया से पहले ही पीछे से आ रहे तेज गति से वाहन ने उनके टक्कर मार दी। वाहन दिलखुश और धर्मराज को कुचलता हुआ निकल गया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन को दौड़ाकर फरार हो गया।

एक तरफा किया यातायात

घटना के बाद आस-पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान काफी देर तक हाईवे के जयपुर मार्ग को बंद करना पड़ा। शवों को एम्बुलेंस से टोंक रवाना करने के बाद हाईवे मार्ग को सुचारू किया।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: मामा ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया विवाद पर रखी सच्चाई
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 07:55 pm

Published on:

31 Jan 2026 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / हाईवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: 22 राज्यों में फैले साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश: राजस्थान में 2 आरोपियों को दबोचा, ऐसे खातों से रकम साफ करते थे

tonk crime
टोंक

नरेश मीणा के ‘जयपुर कूच’ से खलबली, आधी रात बाद प्रशासन ने ले लिया ‘एक्शन’!

टोंक

Naresh Meena: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा जन आंदोलन, नरेश मीणा ने कहा- मांगें नहीं मानी तो जयपुर कूच

टोंक

Naresh Meena: नरेश मीणा की एक घोषणा से एक्शन में आए टोंक कलक्टर-एसपी

Naresh Meena
टोंक

Road Accident: टोंक में बनास नदी पुल पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद पुल से लटका ट्रेलर, देख रहा युवक नदी में गिरा

tonk accident
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.