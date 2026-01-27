Road Accident: टोंक में बनास नदी पुल पर भीषण हादसा, कंटेनर से टकराकर पुल से लटका ट्रेलर, मची अफरा-तफरी

हादसे के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
टोंक। जिले में मंगलवार रात एक गंभीर सड़क हादसा होते-होते टल गया। टोंक-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास नदी पुल पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुल पर खड़े एक कंटेनर को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर पुल पर असंतुलित होकर झूलता हुआ नजर आया, जिससे कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम गईं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंटेनर तकनीकी खराबी के कारण पुल पर खड़ा था। चालक ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर लिया था और समस्या दूर करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रेलर तेज गति में था। चालक ट्रेलर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह सीधे कंटेनर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रेलर का अगला हिस्सा पुल के किनारे लटक गया, जिससे यह आशंका बन गई कि कहीं वाहन नदी में न गिर जाए।
हादसे में कंटेनर चालक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत टोंक जिला अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में घायल चालक का उपचार जारी है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं, ट्रेलर चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई।
घटना के बाद कुछ समय के लिए टोंक-जयपुर रोड पर यातायात बाधित हो गया। पुल पर दोनों भारी वाहन फंसे होने के कारण वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सुचारु कराया गया।
पुलिस ने बताया कि यदि ट्रेलर पुल से नीचे गिर जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था और जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
