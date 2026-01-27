Road Accident: टोंक में बनास नदी पुल पर भीषण हादसा, कंटेनर से टकराकर पुल से लटका ट्रेलर, मची अफरा-तफरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंटेनर तकनीकी खराबी के कारण पुल पर खड़ा था। चालक ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर लिया था और समस्या दूर करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रेलर तेज गति में था। चालक ट्रेलर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह सीधे कंटेनर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रेलर का अगला हिस्सा पुल के किनारे लटक गया, जिससे यह आशंका बन गई कि कहीं वाहन नदी में न गिर जाए।