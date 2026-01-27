27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Road Accident: टोंक में बनास नदी पुल पर भीषण हादसा, कंटेनर से टकराकर पुल से लटका ट्रेलर, मची अफरा-तफरी

Road Accident: राजस्थान के टोंक जिले में मंगलवार की रात बनास नदी पुल पर कंटेनर को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार ट्रेलर नदी में लटक गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Kamal Mishra

Jan 27, 2026

tonk accident

हादसे के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

टोंक। जिले में मंगलवार रात एक गंभीर सड़क हादसा होते-होते टल गया। टोंक-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास नदी पुल पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुल पर खड़े एक कंटेनर को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर पुल पर असंतुलित होकर झूलता हुआ नजर आया, जिससे कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम गईं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंटेनर तकनीकी खराबी के कारण पुल पर खड़ा था। चालक ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर लिया था और समस्या दूर करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा ट्रेलर तेज गति में था। चालक ट्रेलर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह सीधे कंटेनर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रेलर का अगला हिस्सा पुल के किनारे लटक गया, जिससे यह आशंका बन गई कि कहीं वाहन नदी में न गिर जाए।

ड्राइवर की हालत स्थिर

हादसे में कंटेनर चालक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत टोंक जिला अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में घायल चालक का उपचार जारी है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं, ट्रेलर चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

हाइवे पर लगा जाम

घटना के बाद कुछ समय के लिए टोंक-जयपुर रोड पर यातायात बाधित हो गया। पुल पर दोनों भारी वाहन फंसे होने के कारण वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सुचारु कराया गया।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने बताया कि यदि ट्रेलर पुल से नीचे गिर जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था और जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें

कहर बनकर टूटा था मिनी ट्रक, 3 श्रद्धालुओं को 100 मीटर तक घसीटा, दर्दनाक मौत, अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव
जालोर
Road accident, road accident in Jalore, death of devotees, death of devotees in Jalore, death of devotees in Rajasthan, Jalore accident news, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन जालोर, श्रद्धालुओं की मौत, जालोर में श्रद्धालुओं की मौत, राजस्थान में श्रद्धालुओं की मौत, जालोर एक्सीडेंट न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 10:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Road Accident: टोंक में बनास नदी पुल पर भीषण हादसा, कंटेनर से टकराकर पुल से लटका ट्रेलर, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, इस बार मतदान प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

Rajasthan Panchayat by-election
टोंक

Bisalpur Dam: राजस्थान के बीसलपुर बांध से आई बड़ी खबर, ‘गायब’ हो गई 20 हजार बीघा सिंचित भूमि, जानिए कैसे

Bisalpur Dam, Bisalpur Dam News, Bisalpur Dam Latest News, Bisalpur Dam Update News, Irrigated Land, Bisalpur Dam Irrigated Land, Tonk News, Rajasthan News, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध न्यूज, बीसलपुर बांध लेटेस्ट न्यूज, बीसलपुर बांध अपडेट न्यूज, सिंचित भूमि, बीसलपुर बांध सिंचित भूमि, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

टोंक में बदला मौसम: बरसात ने बढ़ाई धूजणी, फसलों में नुकसान से बढ़ी किसानों की चिंता

टोंक

Tonk: टोंक में 1.80 करोड़ की लागत से बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

MLA Ramsahay Verma
टोंक

टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, बेटे की सगाई में आने वाले थे घर, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि

Tonk CRPF Inspector dies, CRPF Inspector dies in Chhattisgarh, Tonk News, Rajasthan News, टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की मौत, CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.