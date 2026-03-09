Bisalpur Dam: तेज गर्मी शुरू होते ही बीसलपुऱ बांध से आई बड़ी खबर, रोज घट रहा 45 MCM पानी, PHED ने की ये तैयारी

सूरजपुरा फिल्टर प्लांट के अधिशासी अभियंता दिनेश शर्मा के अनुसार वर्तमान में बीसलपुर बांध से जयपुर और उससे जुड़े क्षेत्रों को प्रतिदिन 575 एमएलडी पानी दिया जा रहा है। अजमेर जलापूर्ति योजना के तहत 330 एमएलडी पानी दिया जा रहा है, जिसमें अजमेर शहर के साथ ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। वहीं बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना के तहत टोंक जिले को वर्तमान में 68 एमएलडी पानी दिया जा रहा है।