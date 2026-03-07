Prince Barwal Success Story: पिता का RAS बनने का सपना रहा अधूरा, बेटे ने UPSC पास कर किया पूरा

प्रिंस ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने पूरी तरह अध्ययन को प्राथमिकता दी। वे लंबे समय तक दिल्ली में रहे और दीपावली सहित कई प्रमुख त्योहारों पर भी घर नहीं आए। इतना ही नहीं, घर आने पर भी उन्होंने कई करीबी मित्रों की शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज किया, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो।प्रिंस के पिता बद्रीलाल बारवाल एलआईसी में कार्यरत हैं। उनकी बहन श्रेया बिजली विभाग में कार्यरत हैं, जबकि छोटा भाई लक्ष्य बीएससी की पढ़ाई कर रहा है।