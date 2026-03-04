टोंक में होली की रात बिगड़ा माहौल, दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में तनाव, 3 थानों की पुलिस और RAC के जवान तैनात

जानकारी के अनुसार पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के संघपुरा मोहल्ले में होली के त्योहार पर देर रात पुरानी रंजिश के चलते अलग-अलग समुदायों के दो पक्षों में हुए झगड़े और पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पत्थरबाजी की घटना में दो लोग घायल हो गए। घटना तब हुई जब एक परिवार नमाज के बाद घर लौट रहा था। सूचना मिलते ही तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, आरएसी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को मौके से हटाया।