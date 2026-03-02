Holi 2026: राजस्थान के इस गांव में धुलंडी पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित, सिर्फ महिलाओं का रहता है ‘राज’, जानें क्यों

धुलंडी के दिन महिलाएं पुरुषों को तिलक लगाकर गांव की सीमा तक छोड़ने आती है। जैसे ही पुरुष सीमा से बाहर निकलते हैं, गांव की गलियों में महिलाओं का उल्लास छा जाता है। महिलाएं चंग की थाप पर लोकगीत गाते हुए रंग-गुलाल से होली खेलती है। गांव के मुख्य द्वारों पर महिलाएं स्वयं तैनात रहती है और पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। यदि भूलवश कोई पुरुष गांव में प्रवेश कर जाए तो उसे हंसी-ठिठोली के बीच रंगों से सराबोर कर दिया जाता है और प्रतीकात्मक दंड दिया जाता है।