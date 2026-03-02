2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan Unique Holi: राजस्थान में यहां धुलंडी के अगले दिन खेली जाती है होली, जानें सदियों पुरानी अनोखी परंपरा

Pawata Dolchi Holi: राजस्थान के दौसा जिले में धुलंडी के अगले दिन सदियों पुरानी परंपरा उत्साह से निभाई जाती है। यहां की डोलची होली देखने देशभर से लोग पहुंचते हैं।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Mar 02, 2026

Dolchi Holi

डोलची होली खेलते हुए। पत्रिका फाइल फोटो

Dolchi Holi Rajasthan: दौसा जिले के पावटा गांव में होली की दूज पर सदियों पुरानी परंपरा उत्साह से निभाई जाती है। यहां की डोलची होली देखने देशभर से लोग पहुंचते हैं। हदीरा मैदान में गुर्जर समाज के दो गांवों के युवा वो दल बनाकर उतरते हैं और पानी की बौछारों से प्रहार करते हैं। आइए जानते हैं सदियों पुरानी इस अनोखी परंपरा के बारे में।

दरअसल, हजारों सालों से बल्लू शहीद की याद में महुवा उपखंड के पावटा गांव में डोलची होली खेली जाती है। बुजुर्गों का कहना है कि हजारों साल पहले दो समुदायों में हुए आपसी झगड़े के दौरान पावटा गांव के बल्लू सिंह का सिर काट दिया था। इसके बावजूद भी वो विपक्षी सेना से लड़ते रहे और जब तक उन्होंने दूसरी सेना का खात्मा नहीं कर दिया, तब तक लड़ते रहे। उनकी याद में पावटा में हर साल डोलची होली का आयोजन होता है।

एक महीने पहले शुरू हो जाती है तैयारियां

डोलची होली की तैयारियां पावटा गांव में एक महीने पहले शुरू हो जाती है। युवा अपनी पीठ पर पहले से ही हल्दी एवं तेल की मालिश करवाते है, तो डोलची यानी चमड़े के पात्र को भी 15 दिन पहले तेल पिलाना शुरू कर देते है। ऐसा करने से डोलची नरम रहती है।

ऐसे खेलते है डोलची होली

पावटा गांव में आज भी दो सेनाएं तैयार होती हैं, जिनके हाथ में चमड़े की डोलची और रंग की बाल्टी होती है। एक सेना पीलवाड़ पट्टी और दूसरी जिंद पार्टी की ओर से आती है। इस दौरान एक दूसरे की पीठ पर डोलची से बौछार मारकर शहीद बल्लू सिंह के नारे लगाए जाते हैं।

यह अनोखी होली गांव के हदिरा मैदान में आयोजित होती है, जहां दडगस और पीलवाड़ गोत्र के युवा आमने-सामने होकर डोलची होली खेलते है। इसे खूनी होली के नाम से भी जाना जाता है। डोलची होली के बाद देवर-भाभी की होली भी खेली जाती है, जिसमें भाभी देवरों पर डोलची से प्रहार करती हैं। इसके बाद ढोला मारू की सवारी निकाली जाती है।

एक बार होली नहीं खेली तो गांव में पड़ा था अकाल

बुजुर्ग बताते है कि एक बार किसी कारण से डोलची नही खेली गई थी। तब पूरे गांव को प्राकृतिक आपदाओं ने घेर लिया था और गांव में अकाल पड़ गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने बल्लू शहीद के स्थान पर जाकर मन्नतें मांगी थी और हर साल हर साल धूलंडी के अगले दिन डोलची होली खेलने की शपथ ली थी, तब जाकर आपदाओं से छुटकारा मिला था। इसके बाद से यहां अनवरत डोलची होली खेली जाती है।

ये भी पढ़ें

Unique Holi: धुलण्डी के दिन निकलती है बारात… रंगों के बीच विवाह जैसा माहौल, मगर नहीं होती शादी! जानिए अनोखी परंपरा
बीकानेर
धुलंडी के दिन विष्णुरुपी दूल्हे की बारात मांगलिक गीतों के गायन के साथ निकलती हुई। फाइल फोटो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Holi

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 09:24 am

Published on:

02 Mar 2026 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Unique Holi: राजस्थान में यहां धुलंडी के अगले दिन खेली जाती है होली, जानें सदियों पुरानी अनोखी परंपरा

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : एक्सप्रेसवे की धरती चीरकर प्रिंस की तलाश, 6 साल पुराने रहस्य में पहली बार हाईवे पर खुदाई

दौसा

राजस्थान के इस हाईवे पर टला भीषण हादसा, 17.5 टन गैस से भरे टैंकर का वाॅल्व लीक, जयपुर से बुलाई टीम

tanker leak, tanker leak in Dausa, tanker leak in Rajasthan, gas tanker leak, gas tanker leak in Dausa, Dausa news, Rajasthan news, टैंकर में रिसाव, टैंकर में रिसाव इन दौसा, टैंकर में रिसाव इन राजस्थान, गैस टैंकर में रिसाव, दौसा में गैस टैंकर में रिसाव, दौसा न्यूज, राजस्थान न्यूज
दौसा

Dausa: एक्सप्रेस-वे पर सड़क पार कर रही बालिका अगवा! CCTV में दिखी कार, जयपुर-बांदीकुई मार्ग पर हड़कंप

जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे पर ग्रामीणों ने लगाया जाम, पत्रिका फोटो
दौसा

Rajasthan Infra News: होली से पहले बड़ी सौगात, कोटा-दौसा एक्सप्रेस-वे चालू; अब बिना जाम सीधे दिल्ली पहुंचेंगे

दौसा

Prince Murder Case: 6 साल तक आंसू पोंछने वाला ‘चाचा’ ही निकला कातिल, प्रिंस की तलाश के लिए खुदाई होते देख बिलख पड़ी मां-बहन

Tillu alias Prince murder case
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.