राजस्थान के इस हाईवे पर टला भीषण हादसा, 17.5 टन गैस से भरे टैंकर का वाॅल्व लीक, जयपुर से बुलाई टीम

टैंकर में करीब साढ़े 17 टन गैस भरी थी। चालक के प्रयास विफल रहने पर जयपुर से सेफ्टी टेक्निकल टीम बुलाई गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर वाल्व को सुरक्षित बंद किया, जिससे संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। इसके बाद टैंकर को सुरक्षा के साथ जयपुर स्थित आईओसी प्लांट ले जाकर गैस खाली कराई गई। सेफ्टी अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि अज्ञात वाहन से टकराने के कारण वाल्व में लीकेज हुआ था, जिसे समय रहते नियंत्रित कर लिया गया।