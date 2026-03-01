Jaipur Road Safety : जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया नया आदेश, अब इन थानों को मिला बड़ा अधिकार

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नई व्यवस्था से स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा सकेगी और पीड़ितों को राहत मिल पाएगी। वर्तमान में जयपुर में चार विशेष दुर्घटना थाने संचालित हैं, लेकिन शहर के विस्तार और बाहरी इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक के कारण जांच प्रक्रिया सुस्त हो रही थी। अब स्थानीय पुलिस ही बयान लेने और वाहन जब्त करने जैसी कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी।