1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Road Safety : जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया नया आदेश, अब इन थानों को मिला बड़ा अधिकार

Jaipur Road Safety : जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बड़ा फैसला लिया। अब जयपुर में दूरदराज के थानों को सड़क दुर्घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी मिली।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 01, 2026

Jaipur Road safety gets a new boost Police Commissioner issues new order Now these police stations have got big powers

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Road Safety : जयपुर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने अहम आदेश जारी किया है। अब शहर के दूरदराज इलाकों में स्थित थानों को भी सड़क दुर्घटनाओं की जांच का अधिकार दे दिया गया है।

अब तक जयपुर आयुक्तालय में इन मामलों की जांच केवल विशेष सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाइयां ही करती थीं, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण इकाइयों से पुलिस को मौके पर पहुंचने में देरी होती थी।

हाल ही रिंग रोड और हाईवे कनेक्टिविटी वाले इलाकों में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसों का ग्राफ बढ़ा है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इन थानों को मिला अधिकार

जयपुर पूर्व : खोह नागोरियान, बस्सी, कानोता, जामडोली, रामनगरिया और प्रताप नगर।
जयपुर पश्चिम : सेज, भांकरोटा, वैशाली नगर, चित्रकूट और करणी विहार।
जयपुर दक्षिण : कोटखावदा, चाकसू, मुहाना, शिवदासपुरा और सांगानेर सदर।

4 दुर्घटना थाने, दूर जाने में लगता था समय

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नई व्यवस्था से स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा सकेगी और पीड़ितों को राहत मिल पाएगी। वर्तमान में जयपुर में चार विशेष दुर्घटना थाने संचालित हैं, लेकिन शहर के विस्तार और बाहरी इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक के कारण जांच प्रक्रिया सुस्त हो रही थी। अब स्थानीय पुलिस ही बयान लेने और वाहन जब्त करने जैसी कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी।

गौरतलब है कि कमिश्नरेट इलाके में 70 से अधिक थाने हैं और क्षेत्र काफी बड़ा है। पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले थानों को ही दुर्घटना के मामलों की तफ्तीश का अधिकार था। लेकिन अब नए थानों को जांच का अधिकार देने से दुर्घटना थानों का भार कम होगा।

ये भी पढ़ें

Ashok Gehlot : पीएम मोदी को अशोक गहलोत का कड़ा जवाब, अपने आप को देश से बड़ा मानने की भूल मत करिए
जयपुर
Ashok Gehlot strong reply to PM Modi Do not make mistake of considering yourself bigger than country

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Road Safety : जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया नया आदेश, अब इन थानों को मिला बड़ा अधिकार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में होली से ऐन पहले 'महंगाई का झटका', गैस सिलेंडर की कीमतों में 'अच्छा-खासा' इज़ाफ़ा, जानें क्या हैं नई दरें?

जयपुर

Holi festival: होली से पहले वेतन रोकने के आदेश पर कर्मचारियों में नाराजगी

जयपुर

रिश्तों का एक्सरे, रिपोर्ट आई तो चौंक गए सभी

Actress Kavya gowda and her Husband Attacked by relatives with Knife &amp; Rods In Bengaluru as Family Dispute
जयपुर

आरपीएमटी-2009 मुन्नाभाई फर्जीवाड़ा मामला, 17 साल बाद आरयूएचएस को “कुछ पता नहीं” 

RUHS Hospital
जयपुर

Govt Jobs: राजस्थान में इस वर्ष 1,25,000 भर्तियों की घोषणा से युवाओं में उत्साह, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.