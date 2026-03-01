राजस्थान शर्मसार! 24 घंटे में 3 बड़ी वारदातें: बूंदी में 8वीं की छात्रा से Gang Rape, दौसा में युवती का Kidnap और अलवर में दरिंदगी; दहल उठी मरूधरा!

सबसे रूह कंपा देने वाली घटना बूंदी जिले के एक थाना इलाके से आई है। यहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा जब परीक्षा देकर अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे अगवा कर लिया। आरोप है कि दरिंदों ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया और बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) किया।

आरोपी पीड़िता को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने जब बेटी को गंभीर हालत में देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता को तुरंत कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के पिता ने परिचितों पर ही इस घिनौनी वारदात का आरोप लगाया है। पुलिस (SP राजेंद्र मीणा) ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।