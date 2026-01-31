मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा…. दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी कथित प्रेमी बना रहा था शादी का दबाव

इसके बाद आरोपी युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि यह किसी दुर्घटना का मामला नहीं है बल्कि पूर्व नियोजित हत्या है। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी पहले से ही सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देता आ रहा था और इसके सबूत उनके पास मौजूद हैं। परिजन ने अपहरण, हत्या, आपराधिक साजिश और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कराया है।