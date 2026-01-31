31 जनवरी 2026,

शनिवार

home_icon

जोधपुर

मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा…. दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी कथित प्रेमी बना रहा था शादी का दबाव

Phalodi Crime News: आरोपी शादी के लिए दबाव डाल रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देता था। परिजनों ने समाज में बदनामी के डर से पहले शिकायत नहीं की थी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Jan 31, 2026

Phalodi Crime News Pic

Crime News: जोधपुर के नजदीक फलोदी जिले के चाखू थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां 28 जनवरी 2026 को एक युवती संतोष का अपहरण कर हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों ने इसे साजिशन हत्या करार देते हुए पुलिस में गंभीर धाराओं के तहत अब रिपोर्ट दर्ज कराई है।

युवती की पहले ही हो चुकी थी सगाई, परेशान कर रहा था कथित प्रेमी

परिजनों के अनुसार संतोष की पहले ही सगाई हो चुकी थी। इस दौरान आरोपी शिवलाल पूनिया लगातार फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से युवती को परेशान कर रहा था। आरोपी शादी के लिए दबाव डाल रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देता था। परिजनों ने समाज में बदनामी के डर से पहले शिकायत नहीं की थी।

संतोष का कर लिया था अपहरण

घटना के दिन सुबह करीब साढ़े दस बजे आरोपी अपने साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से संतोष का अपहरण कर ले गया। आरोप है कि युवती को जबरन गाड़ी में बैठाया गया और शादी के लिए मजबूर किया गया। युवती ने विरोध किया तो उसके साथ गाड़ी में ही मारपीट और गंभीर हिंसा की गई। इस दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई।

डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित

इसके बाद आरोपी युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि यह किसी दुर्घटना का मामला नहीं है बल्कि पूर्व नियोजित हत्या है। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी पहले से ही सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देता आ रहा था और इसके सबूत उनके पास मौजूद हैं। परिजन ने अपहरण, हत्या, आपराधिक साजिश और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कराया है।

पोस्टमार्टम के बाद शव को मोर्चरी फलोदी लाया गया और कार्रवाई पूरी होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

Published on:

31 Jan 2026 10:56 am

