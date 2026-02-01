Rajasthan Panchayat Elections : माहेश्वरी सभा ने सवर्ण जातियों के इस वर्ग के लिए मांगा आरक्षण, सीएम भजनलाल को लिखा पत्र

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत व नगर निकाय चुनावों में जोधपुर जिला माहेश्वरी सभा की ओर से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सवर्ण सामान्य जातियों को आरक्षण देने की भजनलाल सरकार से मांग की गई है। सभा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम मुंदडा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर सामाजिक संतुलन स्थापित किया गया है, जिसे राजस्थान सरकार ने भी प्रभावी रूप से लागू किया है।