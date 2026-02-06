कार जोधपुर में घर के बाहर खड़ी और उदयपुर में नो पार्किंग का कट गया चालान

उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण न सिर्फ एक व्यक्ति का है, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ऑटोमेटेड कैमरा सिस्टम में नंबर पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पर्याप्त है या नहीं। यदि ऐसी गलतियां हो रही हैं तो आम नागरिकों को अनावश्यक मानसिक और कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है । इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं।