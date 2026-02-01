हेपेटाइटिस और पीलिया जैसे रोगियों के लिए खुशखबरी… जोधपुर को मिलेगी यह राहत

इन दोनों विभागों के शुरू होने से न केवल जोधपुर बल्कि पश्चिमी राजस्थान के दूर-दराज जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली और नागौर के मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। क्षेत्र में रेफरल का दबाव कम होगा और मेडिकल कॉलेज की पहचान एक उन्नत उपचार केंद्र के रूप में मजबूत होगी। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में इन विभागों को स्वीकृति मिलने से पश्चिमी राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और गंभीर रोगों के उपचार में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।