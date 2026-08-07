<strong>विवरण :</strong> भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एमसीआई) देश में चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के समान मानक स्थापित करने और भारत एवं विदेशों के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की चिकित्सकीय डिग्रियों को मान्यता देने का काम करती है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि एमसीआई को नेशनल मेडिकल कमीशन से बदल देना चाहिए। एमसीआई का गठन १९३४ में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, १९३३ के तहत किया गया था। इसका दोबारा गठन इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, १९५६ के तहत किया गया था जिसने पुराने एक्ट की जगह ले ली।

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