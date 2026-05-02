नीट यूजी 2026 : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा कल

एनटीए की ओर से परीक्षा की निगरानी के लिए आरएएस व आरपीएस अधिकारियों की फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है। देश के 823 मेडिकल कॉलेजों में 1 लाख 29 हजार 603 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश के लिए यह परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए ड्रेस कोड लागू रहेगा। परीक्षार्थी कोई भी लाइट कल ड्रेस पहन सकता है। किसी में भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट्स को परीक्षा के पहले एक घंटे और अंतिम आधे घंटे में बायो-ब्रेक की अनुमति नहीं दी जाएगी।