2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान के युवक का कमाल: जम्मू IIT टीम के साथ मिलकर तैयार किया ‘वज्रनेत्र ड्रोन’, 100 फीट की ऊंचाई से करेगा 3KM की निगरानी

Unique Innovation: वज्रनेत्र ड्रोन भारतीय सेना की एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है और इसका परीक्षण वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

May 02, 2026

Drone

तरंग श्रीवास (फोटो: पत्रिका)

Drone Made By IIT Students: राजस्थान के रावतभाटा निवासी तरंग श्रीवास जो कि आईआईटी जम्मू में एमटेक छात्र हैं। श्रीवास ने आईआईटी जम्मू टीम के साथ मिलकर एक विशेष ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम 'वज्रनेत्र' रखा है। ये ड्रोन भारतीय सेना की एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है और इसका परीक्षण वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है।

100 फीट की ऊंचाई से 3KM की करेगा सटीक निगरानी

ये ड्रोन दुश्मन के राडार और जेमर्स को चकमा देने की क्षमता रखता है, जो इसे एक अत्यधिक विशेष और सुरक्षित तकनीकी उपकरण बनाता है। 'वज्रनेत्र' 100 फीट की ऊंचाई से 3 किलोमीटर के दायरे में सटीक निगरानी करने में सक्षम है जो युद्ध के समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है।

जहां विदेशी तकनीक से बने ड्रोन लाखों में बिकते हैं, वहीं 'वज्रनेत्र' को मात्र 10% लागत में तैयार किया गया है। यह भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पिता वरिष्ठ टेक्निशियन के पद पर कार्यरत

तरंग श्रीवास ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रावतभाटा के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 2 और 4 से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री सर पदंपथ सिंघानिया कॉलेज, उदयपुर से की। वर्तमान में वे आईआईटी जम्मू में एमटेक कर रहे हैं।

तरंग श्रीवास के पिता राजस्थान परमाणु बिजलीघर में वरिष्ठ टेक्निशियन के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां संगीता ठाकुर गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई दांतों के डॉक्टर हैं।

मेक इन इंडिया पहल की दिशा में एक कदम

तरंग श्रीवास और उनकी टीम का यह कार्य 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। भारतीय सेना इस ड्रोन का परीक्षण कर रही है और उम्मीद है कि यह जल्द ही सेना के बेड़े में शामिल होगा।

ये भी पढ़ें

Kota Murder: पत्नी के थे अवैध संबंध, प्रेमी को रात में घर बुलाया, शराब पार्टी के बाद पति की गला घोंटकर हत्या
कोटा
Kota Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 03:21 pm

Published on:

02 May 2026 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान के युवक का कमाल: जम्मू IIT टीम के साथ मिलकर तैयार किया ‘वज्रनेत्र ड्रोन’, 100 फीट की ऊंचाई से करेगा 3KM की निगरानी

पत्रिका लाइव अपडेट

Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Murder: पत्नी के थे अवैध संबंध, प्रेमी को रात में घर बुलाया, शराब पार्टी के बाद पति की गला घोंटकर हत्या

Kota Murder Case
कोटा

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोइजुद्दीन को ग्राम पंचायत प्रशासक पद से हटाने के आदेश जारी, पहले भी हुई थी कार्रवाई

Moizuddin
कोटा

Kota Suicide: परीक्षा से एक दिन पहले NEET स्टूडेंट ने हॉस्टल में किया सुसाइड, तैयारी के लिए उत्तराखंड से आया था कोटा

Rajasthan-Police
कोटा

Rajasthan Crime: पति की मौत के बाद अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी हुआ पत्नी की खौफनाक साजिश का खुलासा

Kota Murder Case
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व लहसुन तेज

Kota Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.