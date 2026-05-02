राजस्थान के युवक का कमाल: जम्मू IIT टीम के साथ मिलकर तैयार किया ‘वज्रनेत्र ड्रोन’, 100 फीट की ऊंचाई से करेगा 3KM की निगरानी

Drone Made By IIT Students: राजस्थान के रावतभाटा निवासी तरंग श्रीवास जो कि आईआईटी जम्मू में एमटेक छात्र हैं। श्रीवास ने आईआईटी जम्मू टीम के साथ मिलकर एक विशेष ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम 'वज्रनेत्र' रखा है। ये ड्रोन भारतीय सेना की एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है और इसका परीक्षण वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है।