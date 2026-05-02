Kota Suicide: परीक्षा से एक दिन पहले NEET स्टूडेंट ने हॉस्टल में किया सुसाइड, तैयारी के लिए उत्तराखंड से आया था कोटा

मृतक युवक की पहचान श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ निवासी लक्ष्मण कुमार (31) के रूप में हुई। वह 2019 से अपनी पत्नी और साले के साथ कोटा में किराए के मकान में रह रहा था। लक्ष्मण और उसकी पत्नी राजीव गांधी नगर में एक ब्यूटी पार्लर चलाते थे। उनकी शादी 2017 में हुई थी और उनके दो छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।